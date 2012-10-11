〔EIA库存周报〕上周美国原油库存增加,馏分油库存连续第四周下降

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/05/12 较上周 较上年 10/05/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 364.6 1.6 24.1 366.4 1.7 28.7
馏分油 120.8 -6.2 -31.1 120.9 -3.2 -33.1
汽油 200.3 2.5 -10.9 195.4 -0.5 -14.2
取暖油 27.5 -0.5 -11.7 25.8 -1.6 -13.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.9 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 42.6 -1.2 -4.3 44.1 -0.3 -2.7
原油日加工量 14.7 -0.2 0.4 14.7 -0.1 0.2
路透纽约10月11日电---美国政府周四数据显示,上周该国原油库存上升,馏分油库存则连续第四周下降,较去年同期水准低逾三分之一.
美国能源资料协会(EIA)称,馏分油库存上周减少320万桶至1.209亿桶,降幅远高于分析师平均预估的减少50万桶.
与去年10月同期相比,美国馏分油库存总量低了33%,因炼厂关闭和出口增加令国内供给减少.
"这是一份颇为利好的报告,馏分油库存大幅下降,而冬季这一燃油需求高峰时期即将来临."Again Capital合伙人John Kilduff表示.
报告公布后,纽约商业期货交易所(NYMEX)取暖油期货HOc1触及七个月高位每加仑3.2668美元,之后小幅回落.
截至10月5日当周,美国国内原油库存增加170万桶至3.664亿桶,因进口量增加.报告发布之前,接受路透调查的分析师预计将增加80万桶.
当周原油日进口量增加115,000桶,至将近820万桶.
报告公布后,美国原油期货CLc1缩减涨幅,1543GMT时上涨0.89美元,报每桶92.14美元,脱离稍早高位每桶92.94美元.
美国汽油库存下降534,000桶至1.954亿桶,预估为持平.
美国原油需求持续下降.截至10月5日的四周汽油消费量较上年同期下滑3.3%,馏分油需求则减少3.5%.
炼厂产能利用率下跌1.5个百分点,至86.7%.
库欣原油库存增加300,000桶,至4,417万桶.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰