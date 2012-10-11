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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 07:39 BJT

〔企业并购〕加拿大将中海油收购Nexen的评估期延长30天(更新版)

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路透渥太华10月11日电---加拿大称,其需要更多时间来评估中海油(0883.HK)对加拿大油企NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案.这宗交易引发对向中国国企开放加国能源业的担忧.

加拿大政府周四延长对中海油收购Nexen的评估期30天,至11月11日."目前正在对这项交易计划进行严格评估,"加拿大工业部长Christian Paradis在简短声明中称,"这就需要时间来对这项投资提议进行彻底和严谨地评估."延长评估时间在外界广泛预期之中.

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