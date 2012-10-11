〔企业并购〕加拿大将中海油收购Nexen的评估期延长30天(更新版)

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透渥太华10月11日电---加拿大称,其需要更多时间来评估中海油(0883.HK)对加拿大油企NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案.这宗交易引发对向中国国企开放加国能源业的担忧.
加拿大政府周四延长对中海油收购Nexen的评估期30天,至11月11日."目前正在对这项交易计划进行严格评估,"加拿大工业部长Christian Paradis在简短声明中称,"这就需要时间来对这项投资提议进行彻底和严谨地评估."延长评估时间在外界广泛预期之中.
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率