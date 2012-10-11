〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超60万股

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透东京10月12日电---以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 卖单 11.4 买单 10.8 --------------- 净卖单 0.6(完) --编译 王丽鑫;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率