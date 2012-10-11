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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 07:40 BJT

〔国际油市〕原油期货升向93美元,因土耳其叙利亚紧张局势加剧

路透新加坡10月12日电---美国原油期货周五升向每桶93美元,受土耳其和叙利亚紧张局势加剧,以及北海油田供应中断支撑.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1在亚洲盘初上涨0.25美元,报每桶92.32美元,上日涨近1美元.

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