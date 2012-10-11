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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 07:53 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元过去24小时走势动荡,因趋势性指标指向不清

2334GMT * 欧元/澳元在过去24个小时中走势动荡,因为趋势性指标指向不清 * 欧元/澳元小升至昨日高位1.2605上方,结束连续四日日高续降的趋势 * 若升穿阻力位1.2625(1.2825/1.2500的38.2%回档位),将上看1.2700.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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