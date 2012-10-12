美国与加拿大经济指标预测--10月12日-10月19日****

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透10月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月12日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3
现况指数 86.0 85.7
预期指数 74.0 73.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余420 赤字1,910
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负5 负10.41
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.9%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.8%
10月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- +0.2%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1230 美国实质所得(较前月) -0.1% -0.6%
1230 加拿大制造业销售 8月 -- -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%
1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
产能利用率 78.3% 78.2%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40
10月17日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 -- 1,008.1
再融资指数 -- 5,772.6
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 77 75
建筑许可年率(万户) 81 80.1
10月18日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- 33.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- 327.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.1% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 零 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84
10月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.6%
1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482
(变动率) -- +7.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- --(完)
--整理 张荻;审校 徐文焰
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)