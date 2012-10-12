版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 09:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月12日-10月19日****

路透10月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月8日当周-------------------------------

10月12日(五)

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%

(较上年同期) +1.8% +2.0%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3

现况指数 86.0 85.7

预期指数 74.0 73.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余420 赤字1,910

----------------------------------10月15日当周-------------------------------

10月15日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负5 负10.41

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.9%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.8%

10月16日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- +0.2%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

1230 美国实质所得(较前月) -0.1% -0.6%

1230 加拿大制造业销售 8月 -- -1.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%

1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670

外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%

产能利用率 78.3% 78.2%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40

10月17日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 -- 1,008.1

再融资指数 -- 5,772.6

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 77 75

建筑许可年率(万户) 81 80.1

10月18日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- 33.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4

续请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- 327.3

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.6%

1400 美国领先指标 9月 +0.1% -0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 零 负1.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84

10月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.6%

1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482

(变动率) -- +7.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- --(完)

--整理 张荻;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐