版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:15 BJT

〔标题新闻〕新加坡星展集团(DBS)为了增资,同意以7.573亿坡元向Ayala出售逾半BPI股权

注:BPI为Bank of Philippine Islands(BPI.PS)的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LB45E]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐