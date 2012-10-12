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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:13 BJT

《汇市简讯》0.815料为欧元/英镑关键阻力位

2344GMT

* 动能指标显示好坏不一的讯号

* 0.8115是关键阻力位,亦为9月高点和200移动均值

* 约在0.8020的昨日低点和20日移动均值带来支撑

* 预计欧元在亚洲交易时段将处于窄幅区间

* 相关图表:(link.reuters.com/sem33t)(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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