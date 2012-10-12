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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 08:18 BJT

〔新加坡央行〕意外维持货币政策不变,但上调通胀率预估

路透新加坡10月12日电---新加坡央行周五意外维持货币政策不变,并称因为通胀仍令人担忧,其将继续允许坡元以当前的速度升值.

"核心通胀率近来有所下降,但将面临来自食品和服务成本上升所带来的上行压力.整体通胀率仍将维持一段时间的高位运行,"新加坡金融管理局(MAS)在其每半年发布一次的货币政策声明中称.

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