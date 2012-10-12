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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 08:13 BJT

〔表格〕新加坡第三季GDP环比年率为下降1.5%,但第二季修正后免于衰退

路透新加坡10月12日电---新加坡贸工部周五公布的数据显示:

* 第三季经季节调整的GDP环比年率为下降1.5%,路透调查为下降1.0%

* 第三季GDP较上年同期增长1.3%,路透调查预估为增长1.2%

* 按第二季环比年率修正值,新加坡幸免衰退

实质GDP变动(%)

2012 2012 2012 2011 2011

第三季 第二季* 第一季 第四季 第三季

环比年率 -1.5 0.2 9.5 -2.5 2.0

(经季节调整)

较上年同期 1.3 2.3 1.5 3.6 6.0

* 第二季数据为修正值.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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