《中国报摘》--中国证券报10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会发布《非上市公众公司监督管理办法》明确,与征求意见稿相比,《办法》调整了定向发行对象范围和人数限制,明确《办法》施行前股东超过200人的股份公司纳入监管范围.
* 其他:
--中国证券业协会近日拟定《证券公司参与区域性股权交易市场管理办法(讨论稿)》,明确了证券公司参与区域性股权交易市场可开展的业务范围和门槛,目前不少证券公司已经参与或准备参与区域性股权交易市场建设.
--证监会有关部门负责人表示,证监会上市公司监管部将更名为上市公司监管一部,主要负责主板、中小企业板上市公司的监管工作,同时设立上市公司监管二部,主要负责创业板上市公司的监管工作.
--针对近期部分地区土地市场交易火热的局面,国土资源部相关负责人表示,土地市场尚未出现全面回暖的动力,合理的土地供应有助于缓解供求压力.
--银监会副主席王兆星表示,应当强化监管政策和货币政策、财政政策的协调配合,提高宏观审慎监管政策的有效性.
--贵州银行股份有限公司正式在贵阳挂牌运营,该行是由贵州省内遵义、六盘水、安顺三个市的商业银行合并重组而成,注册资本32亿元人民币.
--南山铝业(600219.SS)拟公开发行60亿元可转债,初始转股价格为6.92元/股;本次发行向公司原A股股东全额优先配售,债券利率前两年为3.5%、第三至第六年为4%。
--国家能源局副局长吴吟表示,国家将积极引导各产煤地区和煤炭企业合理组织生产,按照2012年全国煤炭产量36.5亿吨的预期目标,将全国煤炭产量增幅控制在4%以内,并完善相关政策措施,防止煤炭市场大起大落.
--中国旅游研究院发布预测报告,预计中国全年旅游接待总人数约31.3亿人次,旅游总收入2.6万亿元,同比分别增长12.8%和16.6%;但旅游服务贸易逆差呈不断扩大趋势,预计全年旅游服务贸易逆差可能突破400亿美元.(完)
--整理 边竞; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。