《中国报摘》--中国证券报10月12日

* 头版头条:

--中国证监会发布《非上市公众公司监督管理办法》明确,与征求意见稿相比,《办法》调整了定向发行对象范围和人数限制,明确《办法》施行前股东超过200人的股份公司纳入监管范围.

* 其他:

--中国证券业协会近日拟定《证券公司参与区域性股权交易市场管理办法(讨论稿)》,明确了证券公司参与区域性股权交易市场可开展的业务范围和门槛,目前不少证券公司已经参与或准备参与区域性股权交易市场建设.

--证监会有关部门负责人表示,证监会上市公司监管部将更名为上市公司监管一部,主要负责主板、中小企业板上市公司的监管工作,同时设立上市公司监管二部,主要负责创业板上市公司的监管工作.

--针对近期部分地区土地市场交易火热的局面,国土资源部相关负责人表示,土地市场尚未出现全面回暖的动力,合理的土地供应有助于缓解供求压力.

--银监会副主席王兆星表示,应当强化监管政策和货币政策、财政政策的协调配合,提高宏观审慎监管政策的有效性.

--贵州银行股份有限公司正式在贵阳挂牌运营,该行是由贵州省内遵义、六盘水、安顺三个市的商业银行合并重组而成,注册资本32亿元人民币.

--南山铝业(600219.SS)拟公开发行60亿元可转债,初始转股价格为6.92元/股;本次发行向公司原A股股东全额优先配售,债券利率前两年为3.5%、第三至第六年为4%。

--国家能源局副局长吴吟表示,国家将积极引导各产煤地区和煤炭企业合理组织生产,按照2012年全国煤炭产量36.5亿吨的预期目标,将全国煤炭产量增幅控制在4%以内,并完善相关政策措施,防止煤炭市场大起大落.

--中国旅游研究院发布预测报告,预计中国全年旅游接待总人数约31.3亿人次,旅游总收入2.6万亿元,同比分别增长12.8%和16.6%;但旅游服务贸易逆差呈不断扩大趋势,预计全年旅游服务贸易逆差可能突破400亿美元.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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