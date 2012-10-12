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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:19 BJT

〔中国个股〕上汽集团前三季汽车销量达330.5万辆,同比增10.95%

路透北京10月12日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公告称,1-9月累计汽车产量为329万辆,同比增14.01%;累计销量为330.5万辆,同比增10.95%.

刊登在上海证券交易所网站的产销快报显示,该公司9月汽车产量为39.1万辆,销量为39.4万辆.

上汽集团上半年实现净利润107.8亿元人民币,同比增长5.08%;基本每股收益为0.978元.[ID:nSB1750038]

上汽集团周四收报13.25元,过去一个月上涨6.08%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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