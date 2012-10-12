〔中国个股〕上汽集团前三季汽车销量达330.5万辆,同比增10.95%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月12日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公告称,1-9月累计汽车产量为329万辆,同比增14.01%;累计销量为330.5万辆,同比增10.95%.
刊登在上海证券交易所网站的产销快报显示,该公司9月汽车产量为39.1万辆,销量为39.4万辆.
上汽集团上半年实现净利润107.8亿元人民币,同比增长5.08%;基本每股收益为0.978元.[ID:nSB1750038]
上汽集团周四收报13.25元,过去一个月上涨6.08%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。