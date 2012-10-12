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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,三星电子涨势提振大盘

路透首尔10月12日电---韩国股市周五盘初小幅上涨,此前美国联邦巡回上诉法院撤销了针对三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令.

三星电子(005930.KS)股价上涨0.3%,提振大盘走势.[ID:nSB2044909]

0005GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.19%,报1936.79点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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