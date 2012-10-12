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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 08:39 BJT

〔企业并购〕日本软银称在与美国Sprint洽谈投资事宜,但还未做出决定

路透东京10月12日电---日本软银(9984.T)周五表示,正与美国电信公司Sprint Nextel Corp(S.N)洽谈向后者投资的事宜,但还未做出决定.

据知情人士表示,这家日本无线服务供应商计划购买Sprint约70%的股权.[ID:CT0563733](完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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