〔中国能源〕煤炭供过于求,今年产量增幅控制在4%以内--能源局官员

路透上海10月12日电---中国国家能源局副局长吴吟表示,今年以来,中国煤炭生产维持了较快增长势头,但煤炭消费增速放缓,库存居高不下,形成了供过于求的局面.国家将积极引导各产煤地区和煤炭企业合理组织生产,按照2012年全国煤炭产量36.5亿吨的预期目标,将全国煤炭产量增幅控制在4%以内.

中国证券报周五引述吴吟并称,今年以来,随着经济增速放缓,特别是高耗能产业增幅回落,煤炭需求不旺,水电多发代替部分电煤用量;在供应方面,进口煤大量增加,1-8月,煤炭进口同比增加5,840万吨,国内煤炭生产维持了较快增长势头,1-8月煤炭产量同比增加1.1亿吨.

他指出,煤价过低,煤矿盈利能力不足,将影响安全投入、环境治理和改善民生,不利于煤炭工业健康可持续发展.国家将完善相关政策措施,防止煤炭市场大起大落.

10月初,秦皇岛港5,500大卡动力煤市场价格635元人民币/吨,比年初下降165元/吨.

上海证券报同日报导亦引述吴吟的讲话称,未来一段时间将加快推进煤矿企业兼并重组和煤炭资源矿业权整合,进一步提高煤炭产业集中度.同时大力淘汰落后产能,加快对有条件的小煤矿实施升级改造,稳步推进大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设,提高资源开发利用效率.

"煤炭的下行周期还远未结束."中金公司最近报告认为,由于煤炭市场将逐步趋于供给过剩,而成本上升的趋势将延续,煤炭公司的吨煤利润和利润率中期将持续受到挤压,整个行业的盈利水平仍处于大的下行通道之中.(完)