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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:29 BJT

〔日本股市〕盘初从两个月低点反弹,Fast Retailing重挫拖累大盘涨势

路透东京10月12日电---日本股市日经指数周五盘初从逾两个月收盘最低位反弹,但涨势受限,因权重股Fast Retailing(9983.T)财报令人失望导致股价暴跌9%.

日经指数.N225上涨0.1%至8,555.45,点;东证股价指数.TOPX升0.7%至718.66点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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