〔中国金融〕上海银行已选定摩根大通等四家投行作为其策略伙伴-IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海银行已经选定四家投行作为其策略伙伴。这四家投行将按照当初的上市提案，各自负责上海银行未来发展战略的四个领域之一。
担任策略伙伴的是工银国际、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)。今年5月，上海银行向投行发出邀请，要求他们提交一个为期三年的策略合作提案，涉及电子银行、私人银行、另类投资服务和投资银行四个方面。
上海银行目前并未正式任命投行承销其中港两地上市发行。然而，据悉摩根士丹利已经开始入场工作，而其它三家策略伙伴亦即将加入安排有关上市发行。
上海银行是内地一家中型银行，拟最快于明年第二季度完成中港上市，募集资金20亿美元。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)持有8%的上海银行股份。(完)
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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。