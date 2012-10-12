〔中国新债〕南山铝业下周二发60亿元六年期可转债,初始转股价6.92元

路透北京10月12日电---中国山东南山铝业股份有限公司(600219.SS)周五公告称,将于下周二(16日)以网上和网下相结合的方式发行总额60亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价格为6.92元/股.

公告显示,该可转债采用每年付息一次的付息方式.第一年和第二年票面利率均为3.5%,第三至六年票面利率为4%.募集资金拟用于建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.

本次发行的可转债向公司原A股股东全额优先配售,优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足60亿元的部分,由承销团包销.

国信证券为本次主承销商.南山铝业主体信用级别为AA,本次可转债信用级别亦为AA.

南山铝业周四收报6.84元,近一个月累计小涨2.24%.(完)

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