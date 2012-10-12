〔中国新债〕南山铝业下周二发60亿元六年期可转债,初始转股价6.92元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月12日电---中国山东南山铝业股份有限公司(600219.SS)周五公告称,将于下周二(16日)以网上和网下相结合的方式发行总额60亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价格为6.92元/股.
公告显示,该可转债采用每年付息一次的付息方式.第一年和第二年票面利率均为3.5%,第三至六年票面利率为4%.募集资金拟用于建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目.
本次发行的可转债向公司原A股股东全额优先配售,优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足60亿元的部分,由承销团包销.
国信证券为本次主承销商.南山铝业主体信用级别为AA,本次可转债信用级别亦为AA.
南山铝业周四收报6.84元,近一个月累计小涨2.24%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。