〔路透调查〕韩国三星第三季在智能手机市场进一步领先苹果

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
* 在前10大手机生产商中,第三季唯有苹果和三星扩大了市场份额--调查
* 三星第三季料售出5,500万支智能手机--调查
* 苹果第三季卖出2,660万支iPhone手机--调查
* 宏达电、LG、诺基亚、RIM和索尼的处境艰难--调查
路透赫尔辛基10月11日电---路透调查显示,第三季三星电子(005930.KS)在全球智能手机市场上进一步领先竞争对手苹果(AAPL.O),表明其最新款高端手机Galaxy SIII销售强劲.
对40名股票和电信市场分析师的调查显示,上季在前10大手机生产商中,只有这两大行业巨擘扩大了市场份额,因为其智能手机品牌Galaxy和iPhone旺销.
"该季或将成为那些努力求生的手机生产商的一个里程碑,"国际数据公司(IDC)的分析师Francisco Jeronimo表示.
"第三季将暴露出,这些厂商的业绩与行业巨头苹果和三星相比黯然失色.继苹果推出iPhone 5,三星Galaxy SIII手机取得成功后,这两家公司料将公布亮眼的财报."
受惠于较宽的智能手机产品线,三星第三季料售出5,500万支智能手机.苹果则是卖出2,660万支.
苹果9月底推出iPhone 5,使得旧款iPhone销售遭到打击.分析师表示,新手机的产出及销售增加可望使其在第四季拉近与三星的差距.
在前10大手机制造商当中,宏达电(2498.TW)、LG电子(066570.KS)及Research In Motion(RIM)RIM.TO销量均料将较上年同期下滑30%以上,尽管整体市场扩张.
Gartner分析师Carolina Milanesi表示,上述许多手机大厂腹背受敌,高端市场有苹果和三星盘据,低阶市场则是中国手机业者称雄.
她称,"这些业者处境艰难,因为他们缺乏差异化的产品和强大的品牌."
调查显示,中兴(000063.SZ)和华为[HWT.UL]均料在明年挤进前五大手机制造商之列,显示中国企业的实力不断增长.
在包括基本款手机在内的整体手机市场,三星电子在第一季终结诺基亚蝉连14年的霸主地位后,预料将继续扩大其领先态势.估计三星在第三季卖出1亿支手机.
目前落居第二的诺基亚的手机销量预计较一年前大降,因其新款Windows Phone手机尚尚不足以填补传统手机产品的销售下滑.(完)
--编译 兰秀娟/张明钧;审校 张涛
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