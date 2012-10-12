〔中欧贸易〕欧盟将对中国餐具及管件产品征收反倾销税

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透布鲁塞尔10月11日电---欧盟执委会提议对进口陶瓷餐具和金属管件征收反倾销税,进一步扎紧针对中国出口商的贸易防线.
欧盟消息人士称,该执委会计划对中国餐具厨具出口商征收17-58%的关税,对中国和泰国玛钢管件出口商征收15.9-59.3%的关税.
印尼管件出口商因出口规模太小而不在提议征收之列.
欧盟执委会拒绝置评.
这项临时性关税将在11月16日前敲定,欧盟成员国六个月后投票决定是否将其变成正式关税.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。