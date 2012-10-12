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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 09:11 BJT

〔中欧贸易〕欧盟将对中国餐具及管件产品征收反倾销税

路透布鲁塞尔10月11日电---欧盟执委会提议对进口陶瓷餐具和金属管件征收反倾销税,进一步扎紧针对中国出口商的贸易防线.

欧盟消息人士称,该执委会计划对中国餐具厨具出口商征收17-58%的关税,对中国和泰国玛钢管件出口商征收15.9-59.3%的关税.

印尼管件出口商因出口规模太小而不在提议征收之列.

欧盟执委会拒绝置评.

这项临时性关税将在11月16日前敲定,欧盟成员国六个月后投票决定是否将其变成正式关税.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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