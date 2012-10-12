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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:49 BJT

〔全球金市〕金价变动不大,恐会录得两个月来最大周度跌幅

路透新加坡10月12日电---金价周五几无变动,守住上日因美元自一个月高点回落带来的涨幅,不过金价可能会录得两个月来最大单周跌幅.

0015GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,768.49美元,本周可能会累计下跌0.7%,将是两个月来最大周度跌幅.

美国期金GCcv1近持平,报1,770.40.

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