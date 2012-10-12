《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国人力资源和社会保障部社会保险基金监督司副司长张浩透露,截至今年6月末,全国企业年金基金规模达到4,198亿元人民币,较去年底增长17.6%.
--来自北京市国土局的消息显示,9月北京土地市场共成交居住用地15宗,成交总额165.46亿元;中原地产研究部统计数据则显示,9月单月北京土地出让金高达257.37亿元,超过之前八个月的总和.
--国家能源局副局长吴吟表示,未来一段时间将加快推进煤矿企业兼并重组和煤炭资源矿业权整合,进一步提高煤炭产业集中度;同时大力淘汰落后产能,加快对有条件的小煤矿实施升级改造,稳步推进大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设.
**21世纪经济报 道**
--消息人士透露,铁道部在9月底的内部中高层会议上定调,明年的铁路基本建设投资不会低于今年的水平,将维持在5,200亿元以上规模.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。