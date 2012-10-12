《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**上海证券报**

--中国人力资源和社会保障部社会保险基金监督司副司长张浩透露,截至今年6月末,全国企业年金基金规模达到4,198亿元人民币,较去年底增长17.6%.

--来自北京市国土局的消息显示,9月北京土地市场共成交居住用地15宗,成交总额165.46亿元;中原地产研究部统计数据则显示,9月单月北京土地出让金高达257.37亿元,超过之前八个月的总和.

--国家能源局副局长吴吟表示,未来一段时间将加快推进煤矿企业兼并重组和煤炭资源矿业权整合,进一步提高煤炭产业集中度;同时大力淘汰落后产能,加快对有条件的小煤矿实施升级改造,稳步推进大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设.

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露,铁道部在9月底的内部中高层会议上定调,明年的铁路基本建设投资不会低于今年的水平,将维持在5,200亿元以上规模.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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