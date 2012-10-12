〔中国信用债评级〕中诚信国际将新中基主体评级由A大幅下调至CC

* 发行主体: 新疆中基实业股份有限公司

* 发行量及品种: 4亿元人民币一年期短期融资券(11新中基CP001CN041158011=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 主体信用评级由A下调至CC

11新中基CP001债项信用等级由A-1下调至B

路透上海10月12日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)主体信用等级由A大幅下调至CC,并同时列入可能继续继续降级的观察名单,同时将11新中基CP001债项信用等级由A-1下调至B.

中诚信国际指出,2012年上半年,国际番茄酱市场并未出现好转,该公司延续亏损局面,上半年营业利润为-2.11亿元,资产负债率由2011年末的98.39%继续上升至2012年6月末的103.58%,公司已资不抵债.目前番茄酱行业仍处行业周期的低谷,短期内无法预见市场大幅度回暖.

根据新中基9月15日的公告,因未能按期偿还到期借款本息共计1,026万元,农业银行(601288.SS)(1288.HK)新疆生产建设兵团分行营业部已向法院递交对公司进行重整的申请.

截至目前,新中基已有八笔总额5.26亿元银行借款未能按期偿还,而且从目前到今年年底,公司还有6.94亿元到期债务需要偿还,总体看公司面临极大的经营困难及集中债务偿付压力,并且已出现不能按期偿还债务.

对于11新中基CP001,中诚信国际认为该期短融有一定的违约风险,将债项评级下调至B的主要原因是:尽管第一大股东农六师国资公司给予公司很大支持力度,而且承诺保证按时兑付本期短融,但该承诺与无条件不可撤销的担保在法律效力上无法等同.

并且新中基提供的最新资料显示,有部分由农六师国资公司担保的公司银行借款也已经违约,中诚信国际将对农六师国资公司经营财务状况、对新中基的进一步支持力度和意愿进行持续关注.

新中基去年11月3日在银行间债市发行4亿元人民币短期融资券,期限一年,其短融交易不活跃,最近成交在6月29日,对应收益率为6.5228%,中债最新估值CN041158011=CDCT为5.8131%.

中诚信国际今年5月曾发布跟踪评级报告,将新中基的主体主体评级由AA-降至A.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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