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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受美国初请失业金数据激励上涨,韩债下跌

路透首尔10月12日电---韩元兑美元KRW=周五盘初扩大涨幅,为连续第二日上涨,因美国初请失业金数据暗示该国就业市场回到复苏轨道,提振投资者信心.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,112.5,周四本地市场收报1,114.3.

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