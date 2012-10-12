〔中国铁路〕明年基建投资不会低于5,200亿,十二五投资规模未减--报载

路透上海10月12日电---中国铁道部在今年多次上调铁路基建投资规模后,21世纪经济报 道周五称,明年上述投资规模不会低于今年水平,将维持在5,200亿元人民币以上.

报导同时引述参加铁道部内部中高层会议人员称,铁路"十二五"(2011-2015年)规划投资规模并未遭到缩减,固定资产投资规模仍为2.8万亿,其中2.3万亿为基本建设投资,0.5万亿为设备等投资.

最新一期铁路建设债券募集说明书显示,今年全国铁路固定资产投计划总规模较9月再提高200亿元至6,300亿元,其中基本建设投资提至5,160亿元.[ID:nSB2042835]而本地媒体《经济参考报》周二报导,中国将十二五规划中铁路投资计划缩减5,000亿元至2.3万亿元.[ID:nSB2038731]

21世纪经济报 道表示,当前铁道部正在安排明年的投资计划,"目前是根据项目进展排定了上述计划,但资金如何筹集还在协商中."

另外,其中一位人士提醒,虽然十二五整体投资规模未有变化,但在期末12万公里的铁路营业里程目标中,高铁的里程数将有所上调,不过他未透露具体数据.此前公布的铁路十二五规划中,快速铁路线营业里程目标为4万公里.

上述参会人士介绍,从各路局反馈的建设情况看,今年的在建工程基本保住,明年逾5,000亿的基建投资仍然主要投向已经开建的高铁项目,以及煤运通道建设.

报导指出,当前高铁建设资金来源主要是从货运中提取的铁路建设基金、银行贷款、铁路建设债券、地方政府出资以及社会资金.现实情况是地方政府大部分以土地折价入股出资,真金白银出资只是个案,社会资金参与的也仅仅只有京沪高铁以及部分煤炭运输线路.

上述人士说,前三种方式是当前铁路建设资金的主要来源,而这一轮铁路建设的加速实则在配合中央稳增长的宏调思路,铁道部后续的银行贷款以及铁路债券的发行亦会得到中央支持.

包括本周四招标的250亿元固息债,铁道部今年以来已累计发行六期共计1,300亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.[ID:nSB2040517](完)