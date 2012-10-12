(本文由路透中文网编译)

路透香港10月12日电(记者 Alex Frew McMillan)---随着对香港新鸿基地产掌舵人涉贪案诉讼正式开始，新鸿基联席主席郭氏兄弟周五出庭。

此案对郭氏兄弟和香港政府的利害关系都很大，新鸿基(0016.HK)股价在丑闻曝光后大幅下滑，而香港政府的诚信度也因此案受到打击。

今年3月，香港廉政公署(ICAC)在一项腐败调查中逮捕了郭氏兄弟。该案也是廉署自1974年成立以来最大案件之一。

以市值计，由郭炳联(Raymond Kwok)和郭炳江(Thomas Kwok)担任联席主席的新鸿基地产是全球第二大房地产开发商。郭氏家族也是排名李嘉诚之后的香港第二大富豪家族。

香港前政务司司长许仕仁(Rafael Hui)也因牵涉此案被捕。一同被捕的还有新鸿基执行董事陈钜源(Thomas Chan)及港交所前高级副总裁关雄生(Francis Kwan)。

他们被控八项罪名，其中包括在2000年6月-2009年1月期间向一名政府公职人员行贿。廉署称涉案金额超过3,500万港币(490万美元)。（完）