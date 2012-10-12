《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透香港10月12日电(记者 Alex Frew McMillan)---随着对香港新鸿基地产掌舵人涉贪案诉讼正式开始，新鸿基联席主席郭氏兄弟周五出庭。
此案对郭氏兄弟和香港政府的利害关系都很大，新鸿基(0016.HK)股价在丑闻曝光后大幅下滑，而香港政府的诚信度也因此案受到打击。
今年3月，香港廉政公署(ICAC)在一项腐败调查中逮捕了郭氏兄弟。该案也是廉署自1974年成立以来最大案件之一。
以市值计，由郭炳联(Raymond Kwok)和郭炳江(Thomas Kwok)担任联席主席的新鸿基地产是全球第二大房地产开发商。郭氏家族也是排名李嘉诚之后的香港第二大富豪家族。
香港前政务司司长许仕仁(Rafael Hui)也因牵涉此案被捕。一同被捕的还有新鸿基执行董事陈钜源(Thomas Chan)及港交所前高级副总裁关雄生(Francis Kwan)。
他们被控八项罪名，其中包括在2000年6月-2009年1月期间向一名政府公职人员行贿。廉署称涉案金额超过3,500万港币(490万美元)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。