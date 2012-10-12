〔新债招标〕深圳市五年期地方债利率3.22%,七年期3.43%--业内人士

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透北京10月12日电---业内人士周五透露,中国深圳市政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率为3.22%;同时发行的七年期品种中标利率为3.43%.
业内人士并透露,五年债的投标倍数为1.85倍,七年债投标倍数2.07倍.
深圳市本次地方债招标,发行规模27亿元人民币,五年和七年期品种各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.10月15日开始发行并计息,10月17日发行结束.
上海市政府8月末招标发行了今年首单自主地方债,总额89亿元,其中五年期中标利率3.25%,七年期3.39%.随后广东省在9月初招标发行了86亿元地方债,五年和七年期品种中标利率分别为3.21%和3.40%;而浙江省政府于9月下旬招标的87亿元地方债,五年和七年期中标利率分别为3.30%和3.47%.
财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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