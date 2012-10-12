〔全球经济〕德国财政部长朔伊布勒:欧洲并非所有全球经济问题的根源

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透10月12日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示:
* 国际货币基金组织(IMF)会议上所有与会者都认为欧洲在对抗危机上取得巨大进展
* 只靠货币政策不能解决危机,各国政府必须采取行动
* 七国集团(G7)高度支持以下观点,即必须削减公共债务并避免创造过多的流动性
* 相关各国政府在应对危机方面越来越依赖央行
* 欧洲并非所有全球经济问题的根源
* 美国"财政悬崖",能源价格和欧元危机是全球经济面临的主要风险
* 目前全球经济处境困难,但没有理由过度悲观
* 新IMF配额分配必须考虑经济开放度.(完)
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G