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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 09:28 BJT

〔全球经济〕德国财政部长朔伊布勒:欧洲并非所有全球经济问题的根源

路透10月12日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示:

* 国际货币基金组织(IMF)会议上所有与会者都认为欧洲在对抗危机上取得巨大进展

* 只靠货币政策不能解决危机,各国政府必须采取行动

* 七国集团(G7)高度支持以下观点,即必须削减公共债务并避免创造过多的流动性

* 相关各国政府在应对危机方面越来越依赖央行

* 欧洲并非所有全球经济问题的根源

* 美国"财政悬崖",能源价格和欧元危机是全球经济面临的主要风险

* 目前全球经济处境困难,但没有理由过度悲观

* 新IMF配额分配必须考虑经济开放度.(完)

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