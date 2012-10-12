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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 09:14 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货下滑,但有望录得近三个月来最大周度涨幅

路透悉尼10月12日电---美国玉米期货周五下滑,不过仍接近上日所及的三周高点,当时因美国农业部(USDA)将全球玉米年末库存下调至六年最低后,玉米期货大涨近5%.

尽管玉米期价有所回落,但仍有望录得自7月22日止当周后最大周度涨幅.

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