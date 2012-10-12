《中国债券市场每日交易备忘》--10月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国深圳市27亿元人民币五/七年期固息地方债上午9:50-10:30招标 腾达建设( 600512.SS )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 北京粮食集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行和浙商银行主承 申能股份( 600642.SS )10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交行和建行主承 开滦集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 四川华西集团2亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 佛塑科技( 000973.SZ )3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 深圳投资控股40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行和农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 五矿集团20亿元九个月期超短融011233003,票面利率4.20% 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融011218004,票面利率4.25% 国家电网100亿元三年期中票1282388,票面利率4.39% 北京国有资产经营公司15亿元五年期中票1282387,票面利率4.97% 重庆江津区华信资产13亿元七年期固息债1280294,票面利率7.46% 内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302,票面利率7.20% ============================================================================== 三、缴款: 内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302,票面利率7.20% 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融 国家电网100亿元一年期短融 绿地能源集团4亿元一年期短融 大唐发电( 0991.HK )( 601991.SS )30亿元九个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行100亿元一年期央票1101076到期兑付,参考收益率3.5840% 铁道部35亿元10年期浮息(一年期定存基准)债048012付息,基本利差2.60% 大唐集团12亿元20年期固息债078061付息,票面利率5.53% 广东韶能集团6亿元10年期固息债078062付息,票面利率5.68% 农业发展银行200亿元五年期固息债090414付息,票面利率3.40% 山水水泥( 0691.HK )10亿元三年期中票1082178付息,票面利率4.20% 国开行79.9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债110255付息,票面利率5.56% 国开行120.1亿元30年期发行人选择权(25+5)固息债110256付息,票面利率6.05% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182265付息,票面利率6.06% 厦门国贸( 600755.SS )8亿元三年期中票1182266付息,票面利率7.20% 中国建材( 3323.HK )30亿元三年期中票1182267付息,票面利率6.06% 临溪矿业集团5亿元五年期浮息(一年期定存基准)中票1182268付息,基本利差4.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会网站正式发布非上市公众公司监督管理办法,自明年1月1日起实施.较之前的 征求意见稿,该监管办法修改了公司准入条件及小额融资豁免标准,调整了定向发行对象范围 和人数限制,将公司核心员工亦纳入发行对象范围.[ID:nSB2045083] 中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元) 国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇