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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国深圳市27亿元人民币五/七年期固息地方债上午9:50-10:30招标
  腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承    
  北京粮食集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行和浙商银行主承  
  申能股份(600642.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交行和建行主承
  开滦集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承
  四川华西集团2亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  佛塑科技(000973.SZ)3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  深圳投资控股40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行和农行主承                                                                    
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  二、新债上市:
  
  五矿集团20亿元九个月期超短融011233003,票面利率4.20%
  中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融011218004,票面利率4.25%
  国家电网100亿元三年期中票1282388,票面利率4.39%
  北京国有资产经营公司15亿元五年期中票1282387,票面利率4.97%
  重庆江津区华信资产13亿元七年期固息债1280294,票面利率7.46%
  内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302,票面利率7.20%
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  三、缴款: 

  内蒙古高新控股10亿元七年期固息债1280302,票面利率7.20%
  江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融
  国家电网100亿元一年期短融
  绿地能源集团4亿元一年期短融
  大唐发电(0991.HK)(601991.SS)30亿元九个月期超短期融资券
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行100亿元一年期央票1101076到期兑付,参考收益率3.5840%
  铁道部35亿元10年期浮息(一年期定存基准)债048012付息,基本利差2.60%
  大唐集团12亿元20年期固息债078061付息,票面利率5.53%
  广东韶能集团6亿元10年期固息债078062付息,票面利率5.68%
  农业发展银行200亿元五年期固息债090414付息,票面利率3.40%
  山水水泥(0691.HK)10亿元三年期中票1082178付息,票面利率4.20%
  国开行79.9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债110255付息,票面利率5.56%
  国开行120.1亿元30年期发行人选择权(25+5)固息债110256付息,票面利率6.05%
  阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182265付息,票面利率6.06%
  厦门国贸(600755.SS)8亿元三年期中票1182266付息,票面利率7.20%
  中国建材(3323.HK)30亿元三年期中票1182267付息,票面利率6.06%
  临溪矿业集团5亿元五年期浮息(一年期定存基准)中票1182268付息,基本利差4.08%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会网站正式发布非上市公众公司监督管理办法,自明年1月1日起实施.较之前的
征求意见稿,该监管办法修改了公司准入条件及小额融资豁免标准,调整了定向发行对象范围
和人数限制,将公司核心员工亦纳入发行对象范围.[ID:nSB2045083]
                    
  中国海关10/13公布9月进出口贸易数据                    (8月贸易顺差为266.7亿美元)
  国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI)             (8月为-3.5%) 
                     9月居民消费价格指数(CPI)           (8月为2.0%) 
  国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布    
                     1-9月城镇固定资产投资              (1-8月为20.2%)
                     9月社会消费品零售总额              (8月为13.2%) 
                     9月工业增加值                      (8月为8.9%) 
                     9月房地产投资和销售情况月度报告    
                     9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇

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