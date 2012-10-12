《全球重要经济事件一览表》--10月12日-10月19日

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10月12日(五)

东京--日本首相野田佳彦会见美国财长盖特纳和世界银行与国际货币基金组织(IMF)负责人(0930).

东京--波兰央行总裁贝尔卡、葡萄牙财政部长加斯帕、欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林与穆迪投资服务公司主权评级首席经济学家Lúcio Vinhas de Souza参加世界银行有关"欧元和欧洲:强化结构"的讨论(0500).

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在国际金融协会(IIF)发表讲话(0730).

东京--IIF讨论会第二场:"全球前景与风险",参与者包括美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Robert Hormats,欧洲央行执委普雷特,西班牙国际银行第二副董事长兼执行长Alfredo Sáenz Abad,澳洲央行总裁史蒂文斯,以及中国人民银行副行长兼国家外汇管理局(SAFE)局长易纲(0800).

东京--意大利财政部部长格雷利在IIF发表演讲(0900).

东京--日本央行副总裁西村清彦将在德意志银行主办的一小组讨论上演讲(0900).

东京--日本央行总裁白川方明将在IIF 30周年会员大会上致辞(1230).

挪威特隆赫姆--挪威部长委员会召开商业、能源和地区政策大会(最后一天).

巴黎--国际能源署(IEA)发布中期油市报告.

10月13日(六)

东京--欧洲央行执委亚斯穆森将参加IMF研讨会期间的一座谈小组.此次研讨会主题为"增强欧元地区实力"(0515).

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(最后一日).

东京--日本央行总裁白川方明参加布雷顿森林委员会国际理事会主持的一次会议(0930).

10月14日(日)

东京--2012年G30国际银行业研讨会.

东京--日本央行总裁白川方明在日本央行和IMF共同主办的高级别研讨会上致辞(0530).

东京--IMF和世界银行年会(最后一日).

莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.

10月15日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀出席日本证券分析师协会(SAAJ)与亚洲证券与投资联合会(ASIF)联合主办的50周年纪念大会.

加拿大纳奈莫--加拿大央行总裁卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话(1920).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(至10月17日).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在全美商业经济协会(NABE)第54届年会上讲话(1200).

曼谷--亚欧财长暨官员年会.

10月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录.

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).

10月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).

东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟会议上发表讲话(0635).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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