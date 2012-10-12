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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 10:17 BJT

〔加拿大经济〕8月进口意外下降3.1%,显示经济疲软(更新版)

(新增细节)

路透渥太华10月11日电---加拿大统计局周四公布,该国8月进口意外较前月下滑3.1%,暗示该国经济面临国际市场疲软和国内需求放缓局面.

8月连续第五个月录得贸易逆差,但收窄至13.2亿加元(13.5亿美元),缩小幅度大于预期.分析师预计为收窄至19亿加元.7月逆差创下25.3亿加元的最高纪录水平.

8月出口下滑0.1%.

进口额降至387.9亿加元,除能源以外的所有部门进口普遍减少,进口量下降2.2%.这是进口自2009年5月减少4.4%以来的最大月度降幅.

"这是重点所在.进口普遍下降,可能暗示国内经济疲弱,包括消费低迷和企业投资不振,"Scotia Capital分析师Derek Holt和Dov Zigler称.

几乎没有分析师认为第三季经济增长会接近加拿大央行最新预测的2.0%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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