〔中国房地产〕三季度土地市场现回暖迹象,全面反弹动力不足--国土部

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透北京10月12日电---在中国持续房地产调控下全国土地市场偏冷,但三季度出让数据却现回暖迹象,对此国土资源部专家认为,仅是"底部回升",全面反弹动力不足,处于平稳可控态势.
根据国土资源部土地市场动态监测与监管系统的监测结果,三季度全国土地出让总面积和价款分别为9.02万公顷和7,175亿元人民币,同比分别减少7.2%和15.6%,环比则分别增加30.1%和47.6%,带动前三季度降幅有所减小(同比分别减少9.7%和26.3%).
数据并显示,三季度全国房地产用地供应4.43万公顷,相当于上半年总量的74.2%,其中住房用地供应3.06万公顷,相当于上半年总量的75%.前三季度房地产用地供应10.4万公顷,同比减少12.5%,与2010年同期相比基本持平.
上海证券报周五援引国土资源部专家称,无论从房地产用地的供应总量,还是房地产用地出让价款来看,今年土地市场仍处于偏冷的区间,当前房地产市场还不存在全面回暖的基础.
专家并预计,全国土地市场将处于平稳通道,不会出现"暴涨",同时建议未来一段时间,仍要合理安排土地供应.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
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