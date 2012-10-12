〔美国评等〕DBRS确认美国AAA评等且展望为稳定,缺乏减赤计划令人担忧(更新版)

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路透纽约10月11日电---DBRS周四确认美国最高AAA债信评级,并称因该国经济生产效率较高且颇具弹性.但该评级机构还提到,若该国无法遏制住债务负担增加的势头,未来就可能威胁到其评级.

该评级机构称,目前来看,美国评级保持稳定,因为美国经济的规模,以及美元作为全球储备货币的地位令美国政府可以以较低的成本对债务进行融资.

该机构亦称,美国经济"仍十分高效、多元化且颇具弹性,可以应对外部冲击."

但DBRS指出,没有一份减赤的中期计划"令人担忧",预计2012年包括州政府和市政府发行债券在内的整体公债将达到产出的106.7%,"远高于其他AAA评级国家在这方面的水平."

DBRS称,当务之急是国会解决"财政悬崖"的问题.

"不论国会做出怎样的政治选择,若未能制定一份可行的中期计划来稳定债务/国内生产总值(GDP)之比,就可能导致负面趋势,"该评级机构称,"同理,若就上调债务上限再次遭遇僵局,亦可能会给评级带来下行压力."

中期计划亦必须包括应对医疗和退休成本上涨的计划.(完)