〔美国FED〕费城联储总裁普洛瑟称低利率承诺恐损害FED信誉(更新版)

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路透宾夕法尼亚10月11日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划维持超低利率近三年多的时间,被一些人解读为说明美联储愿意以通胀上升为代价来降低失业率,这将令美联储的信誉面临风险.

普洛瑟发表讲话时称,长期把联盟基金利率保持在低位"恐令通胀预期不稳,并导致不为人乐见的通胀上升".普洛瑟反对这一政策行动.

"实际上,美联储关于在经济复苏增强后,仍将在相当长时间内维持宽松举措的声明被一些人解读为,是在暗示美联储侧重于试图降低失业率,且为了这么做愿意容忍通胀上升."他在南切斯特县商会举办的午餐会上表示.

"这给美联储多年来辛苦建立的信誉构成了又一风险.如果美联储丧失信誉,将损及经济的稳定性."他称.

普洛瑟表示,"我们知道货币政策可以控制通胀,但货币政策管理失业率的能力却十分值得推敲."普洛瑟今年对美联储政策没有投票权.

"追求难以实现的失业率目标,恐怕很容易造成通胀失控,"他补充道,"这是1970年代大通胀时期得到的教训."

对于美联储把第三轮量化宽松重点放在楼市相关证券上,而不是政府公债,普洛瑟也表示担忧.他称,这相当于朝经济中的某个部门进行信贷分配.

普洛瑟表示,这项工作最好留给财政决策者.并称这"危及到我们的独立性和货币政策的有效性."(完)