〔中国新债〕财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债,期限三个月

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透北京10月12日电---中国财政部周五公告称,将于下周五(19日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行150亿元人民币记账式贴现国债,期限91天(三个月).
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第七期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债竞争性招标时间为10月19日上午9:30-10:30,10月22日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起在各交易场所上市交易.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G