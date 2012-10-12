〔路透调查〕2012年下半年德国经济将零增长,明年仅增长1%

路透柏林10月11日电---一项路透调查周四显示,德国今年下半年经济增长将停滞,2013年仅会恢复温和增长.

本次季度调查显示,经济要到明年第一季才会恢复增长0.3%,而2012年后两个季度都将停滞.

19名受访分析师预计今年经济增长0.8%,明年增长1.0%.这与德国主要经济机构的预测一致.

国际货币基金组织(IMF)周一下调对德国的经济增长预测,预计今明两年均为增长0.9%.

德国抵御欧元区债务问题影响的能力逐步下降,因欧洲伙伴国对德国产品需求减少,而且其他市场也出现放缓迹象,令德国企业苦恼不已.

欧洲央行(ECB)无限量购买公债的计划,让金融市场对于危机最艰难时期或将结束燃起希望,不过这种乐观情绪未能传导至实体经济中.

德国最受关注的先行指标--Ifo企业景气判断指数9月连续第五个月下滑,显示经济可能陷入衰退,而分析师目前认为这不可能.

"截至目前经济数据没有显示出先行指标所预示的经济崩溃,"BayernLB的分析师Stefan Kipar称.

分析师还预期今年通胀率平均为2.0%,明年为1.9%,恰与ECB对物价稳定的目标一致.(完)