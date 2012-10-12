〔路透调查〕2012年下半年德国经济将零增长,明年仅增长1%

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透柏林10月11日电---一项路透调查周四显示,德国今年下半年经济增长将停滞,2013年仅会恢复温和增长.
本次季度调查显示,经济要到明年第一季才会恢复增长0.3%,而2012年后两个季度都将停滞.
19名受访分析师预计今年经济增长0.8%,明年增长1.0%.这与德国主要经济机构的预测一致.
国际货币基金组织(IMF)周一下调对德国的经济增长预测,预计今明两年均为增长0.9%.
德国抵御欧元区债务问题影响的能力逐步下降,因欧洲伙伴国对德国产品需求减少,而且其他市场也出现放缓迹象,令德国企业苦恼不已.
欧洲央行(ECB)无限量购买公债的计划,让金融市场对于危机最艰难时期或将结束燃起希望,不过这种乐观情绪未能传导至实体经济中.
德国最受关注的先行指标--Ifo企业景气判断指数9月连续第五个月下滑,显示经济可能陷入衰退,而分析师目前认为这不可能.
"截至目前经济数据没有显示出先行指标所预示的经济崩溃,"BayernLB的分析师Stefan Kipar称.
分析师还预期今年通胀率平均为2.0%,明年为1.9%,恰与ECB对物价稳定的目标一致.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李春喜/徐文焰
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G