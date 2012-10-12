《汇市简讯》其他货币兑日圆在海外市场高点下方止步

0137GMT

* 美元/日圆今日早盘高点限制在78.54,难以达到海外市场高位78.59

* 从78.60至78.75有止损买单挂出,79.00上方有更多;中间有零星卖单

* 欧元/日圆高点在101.60,海外市场高点则在101.72;在101.75-80挂有停止单

* 英镑、澳元和新西兰元兑日圆的海外市场高点分别在126.12,80.78以及64.32;这些水准附近和上方间或出现卖单和停止单(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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