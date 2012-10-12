〔日本经济〕日本官员称将与美联储和欧央行首脑讨论日圆强势之痛

路透东京10月12日电---日本国家战略兼经济财政担当大臣前原诚司称,在周五稍晚会晤美联储主席贝南克与欧洲央行总裁德拉吉时,将谈论日圆走强给日本出口造成的冲击.

"我们面临的最大问题是日圆升值,这给我们的出口产业带来极大的痛苦,"前原诚司在记者会上表示.

"作为负责经济和财政政策的官员,很难想象丝毫不提到有关日圆的话题,"他谈到与贝南克和德拉吉预定的谈话时表示.

他还表示,必须对海外经济放缓和市场动向保持警惕,这些给日本经济带来下行压力.政府将与日本央行合作抗击通缩.

前原诚司并称,政府将继续要求日本央行追求有力的货币宽松措施,达到1%的通胀率目标.(完)