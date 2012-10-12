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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 09:59 BJT

〔金属期市〕LME期铜因经济疑虑下跌,本周可能录得1%的跌幅

路透新加坡10月12日电---伦敦期铜周五走低,本周可能录得1%的跌幅,因市场仍担忧经济成长疲弱.交易商关注定于周末公布的中国进口数据.

0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.39%至每吨8,207美元.上日小幅上涨,在触及两周低点8,105美元后反弹.

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