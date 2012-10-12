前加拿大情报高官称华为风险可控

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华10月10日电---加拿大情报机构一位前高官周三表示，尽管中国华为技术有限公司[HWT.UL]很可能帮助中国政府从事网络间谍活动，但加拿大的电讯公司并不需要与该公司停止业务往来。
原加拿大安全情报局(CSIS)第三号人物、该机构副主管Ray Boisvert称，华为确实存在隐患，但其威胁可控。
Boisvert对加拿大政府将华为排除在该国政府一个通讯网络建设项目之外这一决定表示赞同。但在政府业务之外，如与加拿大电信运营商Telus Corp(T.TO)之间的合作，Boisvert则作出了不同结论。
他对路透记者表示，“即便华为确实从事网络间谍活动，(在庞大的信息流面前)也很难找到有用的信息，那好比在拥有亿万条鱼的海洋中寻找那几条重要的。”
美国众议院情报委员会周一警告，中国可能利用华为和中兴(0763.HK)生产电讯设备中的软件从事网络间谍活动，并对核心系统造成威胁。华为和中兴分别为全球第二和第五大的路由器和电讯设备生产商。
该委员会敦促美国企业停止与华为和中兴的业务往来，并建议加拿大公司效仿此举。澳大利亚已政府禁止华为参与投标该国全国宽带项目。
华为加拿大分公司发言人Scott Bradley对针对华为的指控予以否认，他同时承认中国电信设备制造商会面对额外的考量和更高的门槛。
华为事件或将影响中国国有公司中海油(0883.HK)对加拿大油企NexenNXY.TO出价151亿美元的收购案。该国政府必须确定此收购案是否会给加拿大带来“净收益”。（完）
编译：辛毅 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。