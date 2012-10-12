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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 10:39 BJT

〔欧洲个股〕德国大众汽车称1-9月在中国销量同比增长18.3%

路透北京10月12日电---德国大众汽车(Volkswagen AG)(VOWG_p.DE)周五表示,该公司及其在中国的合资公司1-9月在中国大陆及香港的销量同比增长18.3%.

大众汽车在声明中称,1-9月销量接近200万辆,上年同期为169万辆.

该公司在中国的合作伙伴包括一汽集团和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS).(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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