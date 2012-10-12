〔表格〕10月6日止当周外资在日本股市转为买超,结束连续两周卖超

路透东京10月12日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,在连续两周卖超后,外资上周转为买超日本股票.

外资在10月6日止当周买超日本股票1,186亿日圆,此前在9月29日止当周卖超2,396亿日圆,为5月6-12日以来最大卖超量.

日本投资者在最近一周卖超2,628亿日圆外国债券,此前在会计年度上半年的最后一周买超外国债券1.5424兆(万亿)日圆,为2010年8月以来最大量.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

9月30-10月6日 +118.6 +294.4 +317.9

9月23-29日 -239.6 +297.9r +34.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

9月30-10月6日 +53.5 -262.8 -7.2

9月23-29日 -0.9 +1542.4 +31.0

注:r表示数据经修正. (完)

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