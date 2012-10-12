〔中国新债〕进出口行下周三招标发行270亿元固息债,含三年和七年期

路透北京10月12日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(17日)招标发行两期固息债,总额270亿元人民币,期限包括三年期和七年期,其中七年品种为增发品种.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.