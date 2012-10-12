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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 10:25 BJT

〔中国新债〕进出口行下周三招标发行270亿元固息债,含三年和七年期

路透北京10月12日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(17日)招标发行两期固息债,总额270亿元人民币,期限包括三年期和七年期,其中七年品种为增发品种.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.

具体条款如下:

第16期 第17期

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发行金额 120亿元 150亿元

追加发行 无 至多50亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 10月17日10:00-11:00 10月17日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月25日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日

上市日 10月29日 10月31日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 4.49%

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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