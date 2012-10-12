〔路透调查〕经济复苏乏力,英国央行下月料将QE规模再扩大500亿英镑

* 英国于上季度摆脱经济衰退

* 11月英国央行料将量化宽松计划规模扩大500亿英镑

* 2013年经济成长预估被下调

路透伦敦10月11日电---路透调查周四显示,英国自经济衰退中轻微复苏且通胀率下降,料会促使英国央行将量化宽松规模再度扩大500亿英镑.

上周参与调查的逾70位分析师预测,由于天气较佳、额外工作日以及伦敦奥运会等共同因素,上季度英国经济成长率预计将回升到0.6%.

不过,根据分析师预估,接下来的四个季度中,预计英国经济成长幅度将只会在0.2-0.4%.预测结果与上月调查一致.

"各项指标表明,英国经济仅仅勉强实现了一定程度的增长.这意味着英国央行或许需要再度下调成长预估--并在11月时通过继续扩大量化宽松规模来加强刺激力度."施罗德投资的Azad Zangana称.

年初前后,英国经济跌入四年以来的第二次衰退,因受严苛的政府撙节措施和欧元区债务危机拖累.

4月至6月当季,英国国内生产总值(GDP)终值较上季下滑0.4%,因意外潮湿天气和英女王登基60周年假期等一次性因素的影响.

国际货币基金组织(IMF)周一下调了对英国的经济预估,并称如果经济前景恶化,英国央行可能需要采取进一步刺激措施--或许也需采用增加公共支出或减税方案.[ID:nSB2036931].

IMF预计英国经济今年将萎缩0.4%,2013年将温和成长1.1%.7月时IMF预估2012年英国经济成长率在0.2%,明年则在1.4%.

路透调查显示,今年英国GDP料较去年萎缩0.3%,因最大出口市场欧元区经济低迷.此外,调查对2013年英国GDP的预估与IMF一致.

调查显示,英国央行扩增目前已达3,750亿英镑的量化宽松计划的可能性为70%,高于9月27日调查的60%可能性.

大部分受访分析师表示,货币政策委员会(MPC)委员将在下月公布扩大量化宽松计划的举措.

10月MPC会议记录将在下周发布.英国央行总裁金恩周二表示,货币政策无法永久支撑英国经济,但也表示目前无需立刻叫停购债行动.

英国央行在三年前调降利率至0.5%的纪录低位.调查预估中值显示,预计最早在2014年4月前不会调整借款利率,与近期调查结果相同.(完)