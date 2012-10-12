思科指责华为对2003年版权纠纷案陈述不实

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月11日电---美国思科(CSCO.O)周四指责华为[HWT.UL]对2003年版权纠纷案作虚假陈述，思科公布了一份据称此前处于密封状态的文件部分内容。
华为曾多次表示，思科的说法有失公允，因有争议的源代码是华为从第三方获得的。华为是世界第二大路由器生产商。
华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)当前成为美国众院情报委员会关注重点。该委员会报告中称，中国方面可利用这两家公司生产的设备从事间谍活动，危及重要系统。
思科称目前通过公司法律总顾问钱德勒(Mark Chandler)的博客公布一份专家报告的部分内容，说："这样世界就知道到底发生了什么。"
思科公布的文件片断中称："标注和间距的精确，不仅说明华为获得了思科的代码，而且表明思科的代码是以电子方式复制并嵌入到华为的代码中。"2003年的这宗侵权案最终不了了之。
思科执行长钱伯斯(John Chambers)称，华为总是不遵守游戏规则。
思科执行副总裁劳埃德(Rob Lloyd)今年早些时候曾表示："我们清楚地知道，我们的客户能看到思科的创新，但他们从华为看不到同样的创新。我们要明确说，模仿不是创新。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。