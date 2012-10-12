〔路透调查〕分析师下调加拿大今明两年经济成长预估,因出口需求疲弱

路透多伦多10月11日电---周四公布的路透调查显示,加拿大的经济前景在最近三个月来变得黯淡,因受出口需求疲弱以及美国经济复苏乏力的影响.

路透在过去一周对23位分析师进行的调查结果显示,受访者下调了对今年下半年和明年上半年的经济成长预估.

目前分析师预期,加拿大经济今明两年增长幅度均为为2.0%,7月19日路透调查时的预测分别为2.1%和2.2%.

目前预计第三季经济增长环比年率为1.7%,低于三个月前预估的2.0%.第四季增长环比年率为1.9%,亦低于此前预估的2.1%.

调查显示,第三季增长应该算低水准,经济成长在明年第一季和第二季将分别加快至2.0%和2.2%.

调查还显示,分析师预计加拿大央行在2013年第四季之前不会升息.(完)