〔路透调查〕分析师下调加拿大今明两年经济成长预估,因出口需求疲弱

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透多伦多10月11日电---周四公布的路透调查显示,加拿大的经济前景在最近三个月来变得黯淡,因受出口需求疲弱以及美国经济复苏乏力的影响.
路透在过去一周对23位分析师进行的调查结果显示,受访者下调了对今年下半年和明年上半年的经济成长预估.
目前分析师预期,加拿大经济今明两年增长幅度均为为2.0%,7月19日路透调查时的预测分别为2.1%和2.2%.
目前预计第三季经济增长环比年率为1.7%,低于三个月前预估的2.0%.第四季增长环比年率为1.9%,亦低于此前预估的2.1%.
调查显示,第三季增长应该算低水准,经济成长在明年第一季和第二季将分别加快至2.0%和2.2%.
调查还显示,分析师预计加拿大央行在2013年第四季之前不会升息.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G