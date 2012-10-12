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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 13:06 BJT

〔欧洲政经〕IMF总裁拉加德:希腊需要更多时间来削减预算

路透10月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称:

* 我们一直在说有必要进行财政调整,但调整速度必须因国而异.

* 希腊实施了规模巨大的财政紧缩,鉴于经济缺乏增长且承受市场压力,有必要给其更多时间.(完)

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