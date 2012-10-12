柬埔寨政府指责两家美国资助电台为敌对电台

(本文由路透中文网编译提供)

路透金边10月11日电---消息人士周四称，柬埔寨认为两家美国资助的电台偏向反对党并宣扬美国外交政策，威胁将对他们采取法律行动。

自由亚洲电台(RFA)和美国之音(VOA)的代表周三被柬埔寨政府召集参加一个闭门会议。

两名参加了该会议的消息人士告诉路透，这两家电台关于该国与越南边境划界问题，以及10月1日政府以"分裂国家"为由监禁一名播音员及土地权益活动人士的报导，引发了柬埔寨政府的不满。

柬埔寨人权组织批评政府，称政府操纵司法、让该国少数敢于表达意见的批评人士闭嘴。

RFA和VOA在柬埔寨以高棉语播音，被视为柬埔寨少有的不受政府影响的电台。

一名消息人士表示，与会的一名官员称这两家电台为"叛乱和敌对电台"。

"他们希望这两家电台更多报导政府的活动，不希望看到RFA被用作反对党的活动工具，"该要求匿名消息人士对路透表示。

主持该会议的柬埔寨政府发言人Phay Siphan拒绝透露细节，但表示他们要求这两家电台进行负责任的报导。

"新闻自由意味着准确、不偏不倚和专业，"Phay Siphan表示。

上述两名消息人士称，这两家电台被告知要改变报导行为，否则面临法律行动。他们还表示被指控传播美国国务院的外交政策。(完)