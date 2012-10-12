柬埔寨政府指责两家美国资助电台为敌对电台

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边10月11日电---消息人士周四称，柬埔寨认为两家美国资助的电台偏向反对党并宣扬美国外交政策，威胁将对他们采取法律行动。
自由亚洲电台(RFA)和美国之音(VOA)的代表周三被柬埔寨政府召集参加一个闭门会议。
两名参加了该会议的消息人士告诉路透，这两家电台关于该国与越南边境划界问题，以及10月1日政府以"分裂国家"为由监禁一名播音员及土地权益活动人士的报导，引发了柬埔寨政府的不满。
柬埔寨人权组织批评政府，称政府操纵司法、让该国少数敢于表达意见的批评人士闭嘴。
RFA和VOA在柬埔寨以高棉语播音，被视为柬埔寨少有的不受政府影响的电台。
一名消息人士表示，与会的一名官员称这两家电台为"叛乱和敌对电台"。
"他们希望这两家电台更多报导政府的活动，不希望看到RFA被用作反对党的活动工具，"该要求匿名消息人士对路透表示。
主持该会议的柬埔寨政府发言人Phay Siphan拒绝透露细节，但表示他们要求这两家电台进行负责任的报导。
"新闻自由意味着准确、不偏不倚和专业，"Phay Siphan表示。
上述两名消息人士称，这两家电台被告知要改变报导行为，否则面临法律行动。他们还表示被指控传播美国国务院的外交政策。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。