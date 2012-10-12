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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 10:59 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比下滑,受NDF市场走低影响

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* 美元/印尼卢比交投于9610-9625区间,印尼央行仍是主要卖家

* 据称印尼央行在9610水准进行抛售,最新报9610-9620

* 美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)因获利卖压略微下跌,最新报9655-9675

* 一个月期NDF与现汇价差从昨日的75个跳动点降为45个(完)

--编译 徐文焰;审校 蔡美珍

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